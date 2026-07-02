Fondazione Carispezia sostiene l’estate culturale della Spezia e della Lunigiana con il bando “Estate in scena. Arti performative, territorio e comunità”

Entra nel vivo l’estate della Spezia e della Lunigiana, con piazze, borghi, teatri all’aperto e luoghi identitari che si animano con spettacoli, concerti, performance e occasioni di incontro. È questo il panorama che emerge dagli esiti del bando “Estate in scena. Arti performative, territorio e comunità”, promosso da Fondazione Carispezia per sostenere eventi e iniziative culturali estive sul territorio della provincia spezzina e in Lunigiana.

I 21 progetti selezionati – presentati da enti pubblici, enti del Terzo Settore ed enti privati senza scopo di lucro – hanno ricevuto complessivamente oltre 150.000 euro e si distinguono non solo per l’elevata qualità artistica, ma soprattutto per il forte legame con i luoghi in cui si svolgeranno, confermando come la cultura possa rappresentare uno strumento strategico di sviluppo, promozione e valorizzazione del territorio.

Le progettualità sostenute compongono un cartellone estivo ricco e articolato, che attraversa i molteplici linguaggi delle arti performative: dalla musica al teatro, dalla danza al circo contemporaneo, passando per l’opera lirica, il jazz, le performance multidisciplinari e i percorsi artistici diffusi. Le proposte mettono in dialogo arti, paesaggio e patrimonio culturale, sperimentazione e partecipazione comunitaria, coinvolgendo pubblici diversi e multigenerazionali, e valorizzando luoghi identitari della Spezia e della Lunigiana. Si configurano inoltre come occasioni di incontro e aggregazione, capaci di promuovere le tradizioni e le specificità locali e di portare eventi culturali anche in aree meno frequentate, contribuendo a una diffusione più capillare dell’offerta culturale.

Con “Estate in scena”, Fondazione Carispezia conferma il proprio impegno a sostegno di una cultura diffusa, accessibile e radicata nel territorio, capace di generare partecipazione, valorizzare il patrimonio locale e rafforzare il sistema culturale della provincia della Spezia e della Lunigiana.

Gli esiti del bando “Estate in scena” sono disponibili sul sito www.fondazionecarispezia.it.

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