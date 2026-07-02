Infrastrutture, i progressisti nel Tigullio: “Compatti per chiedere risorse e tempi certi, basta propaganda”

Lavagna. La coalizione progressista si è ritrovata ieri nella Biblioteca comunale di Lavagna per la seconda tappa del tour sulle infrastrutture promosso dai gruppi di opposizione in Regione Liguria – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – insieme ad associazioni di categoria, amministratori locali e sindaci del territorio, tra cui il sindaco di Casarza Ligure, esponente di Italia Viva.

“Il Tigullio paga il prezzo di ritardi, opere incompiute e finanziamenti insufficienti. Dal tunnel della Val Fontanabuona alla galleria Sestri Levante-Moneglia, fino agli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio e della viabilità, sono troppe le infrastrutture annunciate da anni dalla destra del ‘fare’ ma rimaste ferme, senza risorse adeguate e con cronoprogrammi sempre più incerti”, dichiarano i gruppi di opposizione in Regione.

» leggi tutto su www.genova24.it