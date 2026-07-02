Laigueglia, prorogata al 28 agosto la presentazione delle domande per il bando spiagge

Laigueglia. Prorogato al 28 agosto il termine per la presentazione delle domande del bando di gara per le concessioni demaniali del Comune di Laigueglia.

“Il rinvio – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – si è reso necessario a seguito della richiesta di chiarimento su un criterio, mutuato fedelmente dal bando tipo regionale e ripreso anche da altri Comuni, che premia i concessionari che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali e al tempo stesso gli eventuali concessionari subentranti che si impegnano ad assumere i dipendenti dello stabilimento che traggono da tale occupazione la loro prevalente fonte di reddito”.

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