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Laigueglia, prorogata al 28 agosto la presentazione delle domande per il bando spiagge

Laigueglia, prorogata al 28 agosto la presentazione delle domande per il bando spiagge

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Laigueglia. Prorogato al 28 agosto il termine per la presentazione delle domande del bando di gara per le concessioni demaniali del Comune di Laigueglia.

“Il rinvio – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – si è reso necessario a seguito della richiesta di chiarimento su un criterio, mutuato fedelmente dal bando tipo regionale e ripreso anche da altri Comuni, che premia i concessionari che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali e al tempo stesso gli eventuali concessionari subentranti che si impegnano ad assumere i dipendenti dello stabilimento che traggono da tale occupazione la loro prevalente fonte di reddito”.

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