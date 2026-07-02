Loano: al via l’abbattimento delle palme classificate come pericolose e il piano di rinnovo del patrimonio verde

Loano. A seguito del crollo di una palma avvenuto ieri durante la rapida ondata di maltempo, l’amministrazione comunale di Loano ha deciso di procedere, nei prossimi giorni, con l’abbattimento delle palme classificate con categoria di rischio D e CD, ovvero degli esemplari che, secondo le perizie tecniche, presentano condizioni di instabilità tali da richiedere un intervento a tutela della pubblica incolumità.

“La perizia era stata redatta alcuni mesi fa e indicava un quadro che richiedeva monitoraggi e interventi programmati, ma non evidenziava un pericolo imminente e generalizzato – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina – Il crollo improvviso, avvenuto ieri, di una palma che non mostrava evidenti segni esterni di criticità ha cambiato il quadro e ci ha indotto ad anticipare e accelerare gli interventi già programmati, adottando un principio di massima precauzione. Quando si parla di sicurezza non sono ammesse esitazioni. Le palme individuate dai tecnici come pericolose verranno rimosse nel più breve tempo possibile per tutelare cittadini, turisti e le tante persone che quotidianamente frequentano il nostro lungomare e le aree verdi cittadine”.

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