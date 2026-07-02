Nursing Up: “Priorità è assumere nuovo personale. Particolarmente critica la situazione di Chirurgia al Sant’Andrea”

“Nel corso dell’incontro svoltosi in Regione dedicato al futuro del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stato illustrato un progetto di sviluppo con orizzonte al 2030, caratterizzato da obiettivi ambiziosi per il sistema sanitario ligure.

Abbiamo accolto con interesse la pianificazione strategica, ma abbiamo richiamato l’attenzione sulle criticità che il personale sanitario affronta quotidianamente e che richiedono risposte concrete e immediate”. Lo si legge in una nota del sindacato Nursing Up. “Tra i temi principali affrontati dal nostro sindacato emerge la grave carenza di amministrativi, tecnici, infermieri, operatori socio-sanitari (oss), una situazione che continua a determinare turni scoperti e un inevitabile incremento del rischio clinico, con possibili ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza ai cittadini – proseguono da Nursing Up -. Particolarmente critica è la situazione della Chirurgia dell’ospedale della Spezia, dove il personale di supporto risulta insufficiente rispetto alla complessità delle diverse tipologie di pazienti chirurgici assistiti. La difficoltà nel garantire la copertura dei turni come nell’unità di Infettivi rappresenta un segnale di forte preoccupazione e testimonia una carenza strutturale di organico”.

“Le assunzioni continuano a tardare, mentre sono scomparse anche le Prestazioni aggiuntive, che negli anni passati avevano consentito di affrontare almeno in parte le necessità legate a ferie, malattie e assenze previste dalla normativa, come i permessi per assistenza ai familiari, maternità e paternità”, afferma Donatella Riccio di Nursing Up. Il sindacato , si legge ancora, “evidenzia inoltre come il personale non sia più disponibile a rientrare durante i giorni di riposo per coprire le carenze di organico” e osserva che “le attuali condizioni di lavoro, aggravate dalle elevate temperature e da carichi assistenziali sempre più pesanti, rendono indispensabile il recupero psico-fisico degli operatori”.

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