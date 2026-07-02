Piano sociosanitario, arriva il via libera dalla giunta Bucci: “Governiamo l’inverno demografico”

Liguria. È stato approvato oggi dalla giunta regionale il piano sanitario e sociale integrato regionale (Pssir) 2026–2030, il primo documento di programmazione strategica che dà attuazione alla riforma e alla nascita di Ats Liguria. L’intenzione della Regione è affrontare la sfida demografica più intensa del Paese: la Liguria è la regione più anziana d’Italia, con il 29,2% di popolazione over 65 destinato a salire al 34% entro il 2036.

Il piano è stato costruito attraverso un percorso di confronto strutturato che ha coinvolto professionisti sanitari, sociali, amministrativi e tecnici, Ordini professionali, organizzazioni sindacali, Terzo Settore, Comuni e Anci Liguria. “È un documento in cui non solo gli operatori e tutti gli stakeholder del sistema si riconoscono, ma nel quale trova il proprio posto anche il cittadino”, sottolinea la Regione.

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