Promozione sport tra persone con disabilità, Bucci e Ferro incontrano presidente Comitato italiano paralimpico

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro hanno ricevuto nella sede dell’ente il presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marco Giunio De Sanctis. Al centro dell’incontro, che ha visto la partecipazione anche del segretario generale del CIP Simone Rasetti e del presidente del CIP Liguria Dario Della Gatta, la promozione dell’attività sportiva tra le persone con disabilità in Liguria.

“Un incontro prezioso per fare il punto sul coinvolgimento delle persone con disabilità nel mondo dello sport e per discutere su come potenziarlo ulteriormente – dichiarano il presidente Bucci e il vicepresidente Ferro -. La Regione ha lavorato molto su questo aspetto ed è da sempre in prima linea per promuovere l’inclusione. La collaborazione con il CIP sarà preziosa per migliorare sempre di più in questo ambito, anche grazie ad eventi e iniziative dedicati agli atleti con disabilità: la Liguria, nominata ‘Migliore Regione Europea dello Sport’ nel 2025, ha già dimostrato di essere un territorio ‘a misura di sportivo’ a prescindere dall’età e dalle abilità, oltre ad essere una location ottima per gli eventi sportivi nazionali e internazionali”.

“Esprimo piena soddisfazione per questo incontro, che seppur breve si è rivelato ricco di contenuti e spunti operativi. Desidero ringraziare sinceramente il presidente Bucci e la vicepresidente Ferro per l’accoglienza e per la grande sensibilità dimostrata – dichiara il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis -. In questo periodo sto portando avanti un tour nelle varie Regioni per determinare un’azione unitaria sul territorio nazionale: l’avviamento e la promozione dello sport paralimpico partono infatti proprio dalle realtà locali, ed è quindi indispensabile che ci sia un sostegno e una collaborazione costante da parte delle istituzioni del territorio. Qui in Liguria ho registrato un’importante adesione e un grande apprezzamento per il lavoro svolto dal CIP, unitamente a una piena disponibilità a sviluppare nuove sinergie a favore dell’inclusione sportiva”.

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