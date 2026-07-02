Raddoppio, il Comitato Territoriale: “Il Comune di Ceriale ammette i rischi per città, agricoltura e turismo, ma la maggioranza vota a favore”

Ceriale. “Il Comune ammette i rischi per Ceriale, per l’agricoltura e per il turismo, ma la maggioranza vota per lo spostamento a monte della ferrovia”. Così Il direttivo del Comitato Territoriale sintetizza la posizione del consiglio comunale di Ceriale rispetto al progetto di raddoppio ferroviario.

Il Comitato ricorda le parole con cui, a ottobre, il Comune aveva definito “i gravi rischi legati allo spostamento a monte della ferrovia” e cioè: “La soppressione della fermata rischia gravemente di isolare Ceriale dai flussi turistici che utilizzano il treno: settore balneare, ristorazione, commercio. L’eliminazione del collegamento ferroviario non solo incide sulla mobilità sostenibile di residenti e pendolari, ma aumenta la vulnerabilità e il rischio di isolamento territoriale”.

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