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Revenge porn, in Regione il primo tavolo tecnico organizzato con il Corecom

Revenge porn, in Regione il primo tavolo tecnico organizzato con il Corecom

Generico luglio 2026

Genova. Si è riunito oggi per la prima volta in via Fieschi il tavolo tecnico organizzato dal Consiglio regionale e dal Corecom Liguria per la prevenzione della diffusione di immagini sessualmente esplicite sulle piattaforme digitali, di cui il revenge porn, il ricatto attraverso immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, è una delle forme più note.

“Una volta inviate, le immagini restano online e oggi l’intelligenza artificiale permette a chiunque di manipolare foto e video. Su questo tema siamo tutti chiamati a fare prevenzione – ha detto il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari – Ringrazio Carola Baruzzo per avere portato il tema in aula attraverso un ordine del giorno che tutti i consiglieri che hanno votato unanimemente, ringrazio il Corecom e tutti i presenti: questo tavolo è un momento fondamentale”.

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