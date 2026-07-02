San Fruttuoso: furti anche nella piccola baia, priva di vie di fuga

L’estate dei furti. Sui treni in prossimità delle fermate che consentono ai ladri (o alle ladre) di scendere e allontanarsi velocemente con la refurtiva; lasciando che il derubato prosegua il suo viaggio. Sulle spiagge del Golfo Paradiso dove spesso la collaborazione dei privati, grazie alle foto riprese dai telefonini, consente ai carabinieri di identificare ladri e ladre; fermarli.
A San Fruttuoso di Camogli i ladri, forse un solo elemento, sembra avere agito indisturbato non solo e non tanto in spiaggia. “Nonostante il fatto – osserva un turista – che le sole vie di fuga siano costituite dai battelli o attraverso faticosi sentieri “.