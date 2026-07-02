Savona, torna la tradizione del gelato gratis per la fine della scuola: “Crema di Gelato” regala un sorriso ai bimbi delle Piramidi

Savona. Ritorna sotto la Torretta a una vecchia consuetudine, quella di finire la scuola con il gelato in mano. Un’abitudine che chi oggi ha circa 40 anni ricorda con grande affetto: in quegli anni, infatti, l’ultimo giorno di scuola era abituale trovare, davanti all’edificio scolastico, degli incaricati che regalavano buoni per un gelato gratis in un noto negozio dell’epoca. Una gradita aggiunta al consueto mix di emozioni legato all’arrivo dell’estate: la gioia delle vacanze alle porte, un pizzico di nostalgia e la voglia di festeggiare insieme.

Una tradizione semplice e pura che a Savona, quest’anno, è tornata a vivere grazie a “Crema di Gelato”, che ha deciso di donare il suo prodotto agli alunni dell’asilo delle Piramidi. A raccontarlo è proprio una maestra: “Quest’anno, per i bambini della nostra scuola dell’infanzia la mattina è stata ancora più dolce e speciale, grazie a un bellissimo gesto di generosità che ha scaldato il cuore. La gelateria ha voluto fare un regalo straordinario a tutti i piccoli alunni e alle loro maestre, offrendo a ciascuno di loro un buonissimo gelato artigianale per celebrare la fine dell’anno scolastico, tra gusti classici e sorrisi contagiosi”.

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