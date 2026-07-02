Sfalcio dell’erba sulle strade provinciali, parte il modello condiviso tra Provincia di Savona e Comuni: coinvolti 15 enti

Provincia. Sono partite già da diversi giorni, su tutto il comprensorio, le attività di sfalcio dell’erba lungo le strade provinciali, anche da parte delle amministrazioni comunali che, sulla base di convenzioni stipulate prendendo le mosse dagli esiti positivi del protocollo d’intesa “pilota” tra la Provincia di Savona e alcuni Comuni della Val Pennavaire, avviato nell’ultimo anno — in analogia con la pratica già consolidata in Provincia di Imperia — si sono organizzate mediante l’impiego delle soluzioni tecniche ritenute più idonee per la gestione degli interventi lungo le strade provinciali ricadenti nei rispettivi territori e non solo.

L’obiettivo è garantire una gestione sempre più efficace delle attività riconducibili a una delle funzioni principali della Provincia, ossia la manutenzione ordinaria e sistematica della rete viaria.

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