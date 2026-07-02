Simone Regazzoni al castello di San Terenzo con “Oceano Okeanòs – Filosofia del pianeta”

Martedì 7 luglio l’undicesima edizione del “Portus Lunae Art Festival diffuso” fa tappa al castello San Terenzo. Protagonista il filosofo e scrittore Simone Regazzoni con Oceano Okeanòs – Filosofia del pianeta. “Regazzoni si presenta al pubblico in un corpo a corpo con la filosofia presocratica, i miti orientali della creazione, il Moby Dick di Melville, l’arte del surf, i quadri di Turner e il racconto del suo soggiorno sull’isola di Maupiti, un atollo corallino della Polinesia Francese, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, poco distante dall’isola in cui, nel 1842, Melville soggiornò per un mese dopo aver disertato dalla baleniera Acushnet – si legge in una nota di presentazione -. Qui il rumore sordo delle onde lontane che frangono sul reef sembra indicarci la via per un’altra dimensione dell’abitare, che rompe con la chiusura della Terra, dei territori, dei confini, e si apre a un pianeta Oceano come flusso, costante divenire che attraversa e accomuna tutti i viventi. Filosofia e Oceano si incontrano così in una scrittura che appare limpida come se fosse attraversata dai riflessi blu del mare”.

Martedì 7 luglio 2026. ore 21

Castello di San Terenzo, Lerici (SP)

SIMONE REGAZZONI

OCEANO OKEANÒS

Filosofia del pianeta

Produzione Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi

Serata realizzata con il contributo di Carispezia nell’ambito di “Forti di cultura”

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