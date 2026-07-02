Tavoli vuoti in centro storico, i ristoratori: “Turisti in calo e città satura di locali. Serve una svolta”

L’allarme è partito da un post pubblicato su Facebook da Carlo Sanvenero, titolare dell’Antica osteria dei Camalli, ma nel giro di poche ore si è trasformato in uno sfogo condiviso da altri ristoratori del centro. A preoccupare gli operatori del settore è un’estate che, almeno fino a questo momento, sta facendo registrare risultati ben al di sotto delle aspettative, con tavoli spesso vuoti e un flusso turistico insufficiente. Una situazione che, secondo chi lavora quotidianamente nel settore, non dipende da un’unica causa, ma dall’intreccio di diversi fattori: il rallentamento del turismo dopo il boom del periodo post Covid, l’aumento esponenziale del numero di attività, la concorrenza dell’asporto e la mancanza di una strategia complessiva per il comparto.

A innescare il dibattito è stato il messaggio pubblicato da Sanvenero: “Ragazzi, fermatevi. Chi crede di aprire un locale pensando di fare i soldi si fermi. Questa stagione è la peggiore mai fatta in 12 anni. Continuano ad aprire locali senza senso e continuano a diminuire i clienti”. Un intervento che ha raccolto l’immediata condivisione di altri esercenti, tra cui Andrea Albericci, della Taverna del Metallo, e Luca Serafini della pizzeria Pepe Nero.

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