TPL Linea si aggiudica il lotto 3 della gara regionale per il trasporto scolastico del Comune di Quiliano

Savona. TPL Linea si aggiudica il Lotto 3 della gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Quiliano.
Per i prossimi quattro anni TPL Linea garantirà il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato di gara, assicurando elevati standard di sicurezza, puntualità, affidabilità e attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e dell’Amministrazione comunale.