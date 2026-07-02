Via i giovedì di luglio a Savona: prima serata del Downtown Music Festival con gli artisti locali per Aias

Savona. Questa sera prende il via il Savona Downtown Music Festival. Sul palco di piazza Sisto si esibiranno gli artisti locali per una grande serata di beneficenza in favore dell’associazione Aias.
Come noto la sede storica di Via Famagosta patisce attualmente di gravi danni strutturali che ne impediscono le attività che A.I.A.S., con coraggio, continua comunque ad offrire alle famiglie nella sede temporanea di Via Nizza. Proprio dalla necessità di coprire gli alti costi di ristrutturazione della sede principale nasce il progetto “Aiutaci a tornare a casa” che sarà protagonista della prima serata di Savona Downtown Music Festival portando sul palco di Piazza Sisto IV una lunga serie di artisti che, in maniera completamente gratuita, si esibiranno per sostenere la raccolta fondi.