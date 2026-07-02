Viabilità Savona-Vado, Pastorella (Az): “Cantieri non coordinati hanno pesato su cittadini e imprese, serve più attenzione per il territorio”

Savona. “L’area tra Savona, Vado Ligure e Quiliano è stata martoriata per mesi da cantieri non coordinati, alcuni conclusi solo pochi giorni fa e altri ancora aperti. Abbiamo chiesto al MIT di chiarire le cause di proroghe e ritardi e soprattutto cosa intenda fare, anche in raccordo con gli enti territoriali, per evitare che in futuro interventi mal programmati e sovrapposti compromettendo la viabilità di un territorio già complesso”. Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, a margine del Question Time con il Ministero delle Infrastrtutture e dei Trasporti tenutosi ieri presso la Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera.

L’interrogazione presentata Pastorella denuncia “le criticità dei cantieri sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado Ligure e sul ponte del torrente Quiliano lungo la SS1 Aurelia, dove la presenza contemporanea di più cantieri ha creato forti disagi per i cittadini, i mezzi di soccorso e per l’accessibilità al sistema portuale”.

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