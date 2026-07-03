Al SunSpace va in scena “Mini-Series”: gli allievi Mirpò debuttano con l’improvvisazione teatrale

Venerdì 3 luglio alle 21:00, presso SunSpace di via Sapri 68, La Spezia, va in scena MiniSeries, spettacolo di improvvisazione teatrale firmato Mirpò. Protagonisti della serata saranno gli allievi del laboratorio, pronti al loro debutto davanti al pubblico con una storia costruita dal vivo, senza copione, tra personaggi, colpi di scena e suggerimenti della platea. Per chi salirà sul palco sarà una serata importante: il primo vero incontro con il pubblico dopo mesi di lavoro, esercizi, ascolto e allenamento teatrale. Per chi sarà in sala, invece, l’occasione di assistere a uno spettacolo che nasce nel momento stesso in cui lo si vede.

MiniSeries prende ispirazione dal linguaggio delle serie TV: una storia in più puntate, con personaggi che tornano, relazioni che si trasformano e una trama che prende forma passo dopo passo. La particolarità è che nulla è scritto prima. Saranno gli attori, insieme agli stimoli del pubblico, a costruire la direzione del racconto.

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