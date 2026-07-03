Albenga, l’allarme di Avis: “Scarsa disponibilità di sangue, soprattutto di gruppo Zero Rh Negativo”

Albenga. “Da alcune settimane persiste una scarsa disponibilità di sangue, soprattutto di gruppo Zero Rh Negativo: considerate le difficoltà del periodo estivo, si chiede ai Donatori di tale gruppo di prenotare l’appuntamento presso la sede Avis, in modo da consentire una ottimale copertura delle attività trasfusionali, soprattutto quelle in emergenza, per le quali vengono utilizzate prevalentemente le unità donate del gruppo Zero Rh Negativo; sono anche necessarie donazioni di sangue di gruppo A o B Rh Negativo”.
L’appello porta la firma del presidente di Avis Albenga Giovanni Patuzzo: “Ho chiesto ai nostri donatori di contattarci telefonicamente al n. 0182-562249, nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00 per prenotare l’appuntamento per la donazione di sangue oppure di plasma ovvero anche per dare la disponibilità a partecipare alle varie attività di volontariato”.