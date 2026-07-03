Albissole, Maurizio Penna e Alberto Zunino nuovi allenatori della Juniores

L’ Albissole continua a lavorare sul settore giovanile. È una delle priorità della società biancoceleste, come ha commentato il vicepresidente Stefano Resca nella nostra intervista di stamattina . Dopo la nomina di Bossolino come direttore della Scuola Calcio e di Vincenzo Eretta come direttore della parte agonistica, ci sono novità per quanto riguarda la Juniores .

Mister Penna, attivo da 28 anni, ha guidato diverse società di Savona e provincia: 6 anni a Savona, 8 a Vado, 7 a Quiliano (dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile), 3 a Veloce e 3 tra Albisola e Legino. Con 4 titoli interprovinciali, 3 regionali e 7 finali regionali disputate, ha guidato la Juniores del Legino al titolo regionale e al terzo posto nazionale, superando Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, arrendendosi solo alla Toscana.

Mister Zunino, al suo fianco da 18 anni , porta una visione complementare e una dedizione che hanno reso possibile questi traguardi. Insieme, rappresentano un punto di forza per il futuro della Juniores.

La Società Albissole 1909 vi augura i migliori successi con i colori BiancoCelesti !

Forza Albissole