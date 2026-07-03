Antonio Uccelli, il nuovo rettore vuole ricostruire la comunità Unige: “Sono un romantico ambizioso”

Genova. Ha aspettato di conoscere il risultato del ballottaggio curando l’orto di casa sua, una dimora nei boschi della Valbrevenna, dove si è trasferito con la famiglia dopo il duro periodo Covid. “Ero in braghe corte fino a poco fa, non ho preparato niente per scaramanzia”, scherza Antonio Uccelli.

Il nuovo rettore dell’Università di Genova ha 61 anni, è genoanissimo (ma il padre Massimiliano era stato medico della Sampdoria degli anni d’oro) è un neurologo di fama, e dal 2022 a pochi mesi fa è stato diretto scientifico del San Martino. Di sé dice: “Sono un romatico ambizioso”, per intendere che non teme le sfide che lo aspettano in ateneo. Ha sconfitto lo sfidante rimasto in ballo, il matematico Michele Piana, che pure era in vantaggio alla fine del secondo turno di votazioni, al termine di una campagna elettorale tutt’altro che morbida e non priva di colpi di scena.

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