Atc, viaggio nel tempo a bordo: sul display dati aziendali del 2013 e un orologio già proiettato al 2027

Ci sono autobus che fanno capolinea, altri che fanno fermate a richiesta e poi ci sono quelli che, a quanto pare, viaggiano anche nel tempo. È quanto si può osservare su alcuni dei monitor di bordo di Atc Esercizio – e nella fattispecie di quello della linea SC che oggi collegava Sarzana, Ceparana e La Spezia – dove il passeggero viene accolto da una schermata (dis)informativa.

Da una parte campeggiano i numeri dell’azienda: oltre 9,2 milioni di chilometri percorsi, più di 902mila corse e 17,6 milioni di passeggeri trasportati. Peccato che in calce compaia una precisazione non proprio irrilevante: “Dati riferiti all’anno 2013”.

Un dettaglio che potrebbe sfuggire, se non fosse che siamo a luglio 2026. Tredici anni dopo, quei numeri hanno ormai più valore storico che informativo.

Ma c’è di più: l’orologio di bordo, sulla destra del monitor, sembra infatti aver deciso di giocare d’anticipo: segna le 19.34 del 27 maggio 2027. Non un piccolo sfasamento di qualche minuto, ma quasi un anno nel futuro.

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