Bando per le spiagge ed i campeggi di Albenga, aperte le buste con le offerte: per 2 aree su 10 nessuna candidatura

Albenga. Si è riunita oggi, venerdì 3 luglio, la commissione incaricata dell’apertura delle buste contenenti le offerte relative alla procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime riguardanti le aree ad uso campeggio presenti sul territorio comunale.

La procedura interessa complessivamente 10 lotti. Dall’apertura delle offerte è emerso che per due aree non è stata presentata alcuna candidatura. Per un solo lotto, invece, sono pervenute due offerte, mentre per i restanti sono state presentate candidature uniche.

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