Bigliettazione elettronica, Tpl: “Problemi fisiologici in fase di avvio, in arrivo un aggiornamento software per risolvere le anomalie”

Savona. “Fin dall’avvio del nuovo sistema TPL Linea ha raccolto con attenzione tutte le criticità segnalate dalle rivendite autorizzate e dagli operatori. Tali segnalazioni sono state tempestivamente trasmesse per il tramite di Regione Liguria alla società aggiudicataria dell’appalto, affinché provvedesse agli interventi necessari. Le problematiche emerse sono riconducibili alla fisiologica fase di avvio di un sistema tecnologicamente complesso e non sono state in alcun modo ignorate. Al contrario, sono state monitorate e gestite con continuità, mantenendo un costante confronto con tutti i soggetti coinvolti”.

Sono le precisazioni di Tpl Linea all’articolo pubblicato sulla nuova bigliettazione elettronica di TPL Linea. Alcuni tabaccai savonesi hanno evidenziato diverse criticità nel servizio: tessera che si smagnetizza facilmente, impossibilità di caricare diverse tipologie sulla stessa tessera, data e orario che non rimangono timbrati sul biglietto, incassi ridotti (0,3% sul titolo di viaggio, 0,5% sugli abbondamenti, zero sulla tessera), biglietti timbrati due volte.

» leggi tutto su www.ivg.it