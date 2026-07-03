Bilancio, Natale (Pd): “Dalla giunta regionale appena 640 mila euro per l’edilizia scolastica”

Liguria. “In Liguria solo il 4,7% degli edifici scolastici ha le necessarie certificazioni di sicurezza: su 859 edifici solo 40 hanno tutti gli indicatori previsti per la sicurezza degli immobili e siamo l’unica regione settentrionale sotto la media nazionale. E per quanto riguarda l’accessibilità, solo il 4 per cento di tutte le scuole Liguri è a norma ed è in regola su tutti i parametri di accessibilità, mentre quasi la metà delle scuole (il 45 per cento del totale) non ha scale a norma e un edificio su 3 è senza rampe di accesso”. Così il consigliere regionale Pd Davide Natale dopo aver analizzato in dati del bilancio consuntivo in commissione.

“Nonostante questi numeri impietosi, che richiederebbero un piano straordinario per l’edilizia scolastica, il governo a guida Meloni-Valditara non ha ancora né adottato né finanziato il Piano triennale per l’edilizia scolastica e la Giunta regionale segue la scia, lasciando alla scuola solo le briciole”.

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