Bottiglie sparse, spumante stile F1 e strade infarinate: quando la festa per la Maturità sconfina nel degrado

Sono giorni di esami di maturità e relativi festeggiamenti nelle scuole superiori di tutta Italia, Spezia compresa. La voglia di celebrare la fine dell’importante ciclo di studio e vita non è ad esempio mancata al liceo classico L. Costa, in piazza Verdi, nei dintorni del quale i festeggiamenti non hanno mancato di lasciare il segno: bottiglie su bottiglie abbandonate qua e là e, a terra, coriandoli di plastica, fiumi di spumante spruzzato a mo’ di podio di Formula 1 – con conseguente appiccicume stradale – e chili di farina, lanciati al vento con buona pace di chi soffre la fame nel mondo e arrecando difficoltà, se non cadute, ai cittadini.















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