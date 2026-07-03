Camogli: Rotary Club Portofino, Distretto 2032: passaggio di consegne

Il Cenobio dei Dogi di Camogli ha ospitato il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club Portofino, Distretto 2032 (Liguria e basso Piemonte), momento simbolico che segna il cambio alla guida del Club e l’inizio di un nuovo anno rotariano.

Alla cerimonia, che si è svolta nella serata di ieri mercoledì, erano presenti numerose autorità rotariane, tra cui i Past Governatori del Distretto e il Governatore del Distretto 2032 per l’anno rotariano 2025/2026, Luigi Gentile. Una presenza che ha confermato il rilievo dell’appuntamento non soltanto per il Club, ma anche per il Distretto.

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