Chiavari: la solenne processione chiude la solennità patronale

La festa patronale i celebra sia a Chiavari sia a Rapallo il 2 luglio, ma le processioni si svolgono in entrambe le città il 3 luglio. Il linguaggio può sembrare sacrilego, ma è logico pensare che, fede a parte, ognuna delle città considerio la processipne un derby in cui vince la città che attira un maggior numero di utorità e politici. Intanto Chiavari sembra vincere, grazie alla partecipazione del vescovo diocesano che in questi giorni ha fatto il pendolare tra le due città.

A Chiavari in processione c’era il sindaco Federico Messuti, la vicesindaco Michela Canepa, il consigliere regionale Sandro Garibaldi, assessori, consiglieri comunali e tra i sindaci quelli di Sestri Levante, San Colombano, Leivi. Poi le autorità militari, le confraternite con i loro giganteschi crocifissi, la Cassa con la bella effige della Madonna dell’Orto. Quest’ammo, forse a causa del caldo, il sacro corteo è sembrato un pochino inferiore nella partecipazione.

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