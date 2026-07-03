Con Turati anche Di Paolo dal Cagliari e l’opportunità Puzone per la fascia

È un Guido Angelozzi scatenato quello che in questi giorni sta cercando di ricostruire lo Spezia in vista del raduno dei prossimi giorni. Impegnato a Milano per la definizione dell’operazione Diego Mascardi con il Torino, per cui si attende solo lo scambio dei documenti che porterà nelle casse del club di via Melara 1,8 milioni di euro, il direttore prosegue nella ricerca di giovani giocatori che potranno fare al caso dello Spezia nel prossimo campionato.

Negli scorsi giorni il direttore spezzino si è incontrato con Marco Turati, con cui ha contatti quotidiani, discutendo di vari profili funzionali per il calcio propositivo del tecnico, già ammirato in quel di Siracusa. E proprio da quel Siracusa potrebbero arrivare due nuovi elementi per lo Spezia che verrà: Sebastiano Di Paolo e Mattia Puzone. Esterno offensivo da nove gol e un assist nella scorsa stagione, Di Paolo è stato acquistato proprio da Guido Angelozzi nello scorso mercato di gennaio, portato a Cagliari e lasciato in prestito nel Siracusa di Turati, dove stava brillando. Ala destra perfetta per il 4-3-3 dello Spezia della prossima stagione, sarà spezzino con la formula del prestito, nonostante diverse richieste dalla Serie B. Decisiva la presenza di Turati sulla panchina dei liguri.

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