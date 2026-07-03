Eletto il nuovo rettore dell’Università di Genova, è Antonio Uccelli: sconfitto Michele Piana

Liguria. È Antonio Uccelli il nuovo rettore dell’Università di Genova. Questo l’esito del ballottaggio tenuto nelle giornate del 2 e 3 luglio. Antonio Uccelli, neurologo, avrà l’incarico di “magnifico rettore” Unige fino al 2032. Succede a Federico Delfino. Sconfitto il matematico Michele Piana.

Al termine della votazione di ballottaggio, alle 14 di oggi, risultano aver votato 2.546 elettori pari al 89,96 % degli aventi diritto. I dati finali sono: Antonio Uccelli (942,21), Michele Piana (844,82). Schede bianche 37,51.

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