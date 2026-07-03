Elisoccorso, presentato progetto esecutivo base Sarzana: “Completa a fine primavera. Chi parla di passerelle si vergogni”

Presentato stamani in Comune a Sarzana il progetto esecutivo della base per l’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso Hems – Helicopter Emergency Medical Service all’interno dell’aeroporto militare “Bartolomeo Arrigoni”, nel territorio comunale sarzanese. Dell’esecutivo si è occupato lo studio Sipec, per il quale è intervenuto l’ing. Riccardo Marangoni, illustrando i principali lineamenti del progetto. Due i lotti: il primo riguarda la realizzazione delle opere civili e impiantistiche necessarie alla creazione della base, intervento che comprende la fornitura e l’installazione dell’hangar e la realizzazione dell’area di sosta dell’elicottero e della pista di rullaggio per il decollo; completano il lotto gli impianti, i sottoservizi, i sistemi di illuminazione e l’impianto antincendio, oltre alle predisposizioni logistiche indispensabili per l’esercizio quotidiano dell’attività. “La configurazione della base, così come progettata, è stata pensata per consentire il decollo dell’elicottero in tempi brevissimi, un aspetto cruciale che permetterà di garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio, soprattutto nelle situazioni di emergenza in cui ogni minuto può fare la differenza”, sottolinea una nota regionale; tempi di decollo che uno studio “ha stimato in uno-due minuti, quindi quando viene diramata l’allerta quasi istantaneamente l’elicottero è pronto a partire”, ha segnalato nel corso della presentazione Paolo Fanghella di Ire (società che ha curato l’appalto). Quindi il secondo lotto – la cui realizzazione procederà quasi in contemporanea con il primo – che prevede la fornitura e la posa in opera di quattro container attrezzati con impianti di climatizzazione e dotazioni tecniche, che daranno vita a spazi dedicati al personale e alla gestione della base: un alloggio/spogliatoio, un ufficio, una struttura tecnica con impianti di comunicazione, servizi igienici con docce e un magazzino. QUI alcune slide illustrative.

“Questa è una di quelle notizie che hanno un valore che va ben oltre un’opera pubblica. Avere a Sarzana e nel Levante ligure una base dell’elisoccorso significa salvare vite quando ogni minuto fa la differenza. Chiunque abbia vissuto l’angoscia di dover raggiungere Genova in ambulanza durante un’emergenza sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Per questo oggi è una giornata importante – ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli -. È stato un percorso lungo e complesso, che ha richiesto impegno, determinazione e la collaborazione di tante istituzioni. Non è stato semplice, ma l’obiettivo era troppo importante per fermarsi davanti agli ostacoli. Qualcuno continuerà a contare i ritardi. Io preferisco contare i risultati. Perché alcuni si concentrano sul tempo trascorso, altri lavorano perché le cose accadano. E quando il risultato è un servizio che potrà contribuire a salvare vite umane, ciò che conta davvero è farcela. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo: Regione Liguria, l’Aeronautica militare, il ministero della Difesa e tutti i tecnici e gli uffici che hanno contribuito a superare un iter amministrativo particolarmente complesso. Oggi Sarzana compie un passo avanti importante non solo per la città, ma per tutto il Levante ligure. È un investimento sulla sicurezza, sulla sanità e sul diritto dei cittadini a ricevere soccorsi tempestivi. Ed è questo, al di là di ogni polemica, il risultato che conta davvero”.

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