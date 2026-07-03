Federagenti: “Riprogettare i porti e le loro norme per porre l’Italia al centro del Mediterraneo”

Genova. In uno scenario internazionale di totale incertezza, in cui il Mediterraneo – alla luce di quanto sta accadendo nel Golfo Persico e più in generale nell’intera area mediorientale – ha tutte le possibilità di conquistare una posizione centrale nell’interscambio commerciale via mare, esiste una sola certezza: “I porti italiani devono programmare il loro sviluppo in funzione della domanda di specializzazione, nei tempi che il mercato impone, oppure anche questa occasione storica sarà persa”.

È questa la principale indicazione scaturita stamane dall’assemblea pubblica di Federagenti, la Federazione che raggruppa circa 450 agenzie marittime per un totale di oltre 5000 occupati diretti, svoltasi a Civitavecchia nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale.

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