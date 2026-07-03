Finale Ligure presenta il nuovo veicolo attrezzato per il trasporto sociale

I Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure possono contare su di un nuovo veicolo per il trasporto sociale, volto a favorire una migliore accessibilità e inclusione sul territorio venendo incontro alle esigenze delle persone più fragili.

Nella mattinata odierna è stato consegnato e inaugurato, presso piazza Donatori di Sangue, il nuovo Fiat Doblò attrezzato per specifiche necessità e adeguato a persone con difficoltà motorie e non autonome nella mobilità, frutto del proseguimento del “Progetto Mobilità Garantita” in collaborazione tra il Comune di Finale Ligure e la PMG Italia Società Benefit.

» leggi tutto su www.ivg.it