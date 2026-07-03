Il Balena Festival “diventa galassia”, tutto pronto per la settima edizione: musica, ricerca e connessioni

Genova. “Se ci perdiamo, cerchiamoci. Se ci troviamo, restiamo. In mezzo a tutto il rumore, proviamo a fare una cosa semplice: stare insieme, ascoltare, riconoscerci. Fino a diventare galassia”. Queste le parole che introducono il Balena Festival, giunto quest’anno all’edizione numero sette e che oggi è stato presentato ufficialmente alla città presso il Salone di rappresentanza del Comune di Genova.

Un’edizione che conferma la vocazione nazionale del festival ma che mantiene saldo l’occhio puntato sulle novità emergenti, anche del panorama genovese. Organizzato come sempre da Aluha, la kermesse di svolgerà dal 22 al 26 luglio all’Axpo Arena del Mare con un cartellone davvero maiuscolo: TonyPitony (sul palco il 23) e Caparezza (il 24) – entrambi già sold out, Zen Circus, Emma Nolde e i genovesi Jagwari (il 22), I Cani, Amalfitano, Inaria (il 25) e, in conclusione, il party-format di fine festival “Voglio tornare negli anni 90“.

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