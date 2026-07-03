Il Camec si affida a un comitato scientifico internazionale: con Wolf arriva anche Arturo Galansino, tra i protagonisti dell’arte contemporanea italiana

Un presidente di fama mondiale come Gerhard Wolf e, soprattutto, uno dei direttori museali più autorevoli del panorama italiano come Arturo Galansino. Il nuovo Comitato Scientifico del Camec nasce con l’obiettivo di proiettare il museo spezzino in una dimensione sempre più nazionale e internazionale, affidandosi a figure che negli ultimi anni hanno contribuito a ridefinire il racconto dell’arte contemporanea in Italia.

A presiedere il Comitato sarà Gerhard Wolf, direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut e membro dell’Accademia delle Scienze e delle Lettere di Berlino-Brandeburgo. Accanto a lui siederà Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, una delle istituzioni culturali più prestigiose del Paese. Dal suo arrivo nel 2015 Galansino ha trasformato Palazzo Strozzi in un punto di riferimento internazionale, costruendo una programmazione capace di mettere in dialogo il Rinascimento con i grandi protagonisti dell’arte contemporanea e portando a Firenze mostre dedicate ad artisti come Ai Weiwei, Marina Abramović, Jeff Koons, Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Tracey Emin e Mark Rothko. Prima del rientro in Italia aveva maturato esperienze al Musée du Louvre di Parigi, alla National Gallery e alla Royal Academy of Arts di Londra, affermandosi come uno dei curatori e manager culturali italiani più riconosciuti a livello internazionale. Completano il Comitato Francesco Guzzetti, professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Firenze; Giuseppe Iannacone, avvocato, collezionista e fondatore della Fondazione Giuseppe Iannacone; Giulia Lecchini, architetta italo-britannica e coordinatrice del Comitato; Mirjam Varadinis, curatrice del Kunsthaus di Zurigo ed Elena Volpato, conservatrice della GAM di Torino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com