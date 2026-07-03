Iniziano i saldi, Confcommercio: “Auspichiamo possano dare nuovo impulso alle vendite”

Al via il 4 luglio i saldi estivi. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia destinerà in media 201 euro all’acquisto di prodotti scontati, pari a circa 91 euro pro capite. Il giro d’affari complessivo previsto a livello nazionale raggiungerà i 3,2 miliardi di euro. Il presidente di Federazione Moda Confcommercio La Spezia, Simone Vezzoni, ha sottolineato: “Le ultime stagioni sono state piuttosto difficili per il commercio. Nel nostro territorio si è registrato anche un lieve calo del turismo che ha inevitabilmente inciso sull’andamento dei negozi. Ci auguriamo che il periodo dei saldi possa contribuire a invertire questa tendenza e a dare nuovo impulso alle vendite. Nel complesso i dati delle vendite si mantengono abbastanza stabili, registriamo una flessione di circa il 5% rispetto allo scorso anno. L’inizio dei saldi ha riportato d’attualità il dibattito su un eventuale spostamento della data di avvio, è una battaglia che Federmoda ha già affrontato in passato e sulla quale, ancora oggi, non esiste una posizione condivisa. Molti commercianti sarebbero favorevoli a un rinvio, ma altre realtà del settore non sono d’accordo. La posizione di Federmoda resta quella di mantenere una data fissa e uniforme per tutto il territorio nazionale. Un calendario unico garantisce maggiore chiarezza per consumatori e operatori ed è una soluzione adottata anche in altri paesi europei, come la Francia. Il rischio, infatti, è che date diverse creino confusione. Pur con opinioni differenti sul periodo di avvio, riteniamo preferibile che esista una regolamentazione chiara. Va inoltre ricordato che un eventuale posticipo comporterebbe anche effetti sulle promozioni: se ad esempio i saldi iniziassero il 3 febbraio, nei 30 giorni precedenti non sarebbe possibile effettuare sconti, mentre a dicembre, durante il periodo natalizio, le promozioni resterebbero comunque consentite”

Il “manuale” dei saldi.

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