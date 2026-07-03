L’Albissole si prepara per l’Eccellenza, il vicepresidente Resca: “L’obiettivo è una salvezza tranquilla. Cattardico allenatore completo”

L’Albissole si prepara al ritorno in Eccellenza. Dopo la grande festa della scorsa stagione per il doblete, campionato e coppa, ora è tempo di proiettarsi al 2026/2027. I primi arrivi sono già stati annunciati, quelli di Campelli e Robotti, così come alcune riconferme. Novità anche sul fronte settore giovanile, con l’ingresso nello staff di Giancarlo Bossolino. Proprio dal tema del settore giovanile è cominciata la nostra intervista a Stefano Resca, vicepresidente del club ceramista.

“Anche Vincenzo Eretta è entrato a far parte del nostro staff – aggiunge Resca – come direttore tecnico del settore agonistico. L’obiettivo della società era portare la prima squadra in Eccellenza e portare la Juniores nel campionato regionale. Adesso siamo più stabili e attrezzati per migliorare anche sul lato del settore giovanile. Bossolino e Eretta sono tra i migliori nel loro campo“.

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