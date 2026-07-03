Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, scoperti tre quintali nascosti tra i platani

Savona. I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Reparto Anti-frode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona hanno sequestrato, presso lo scalo portuale di Vado Ligure, 300 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 3 quintali di sostanza stupefacente che, a seguito di ana-lisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima.

L’ingente quantitativo di cocaina era occultato in un carico di platani, all’interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.

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