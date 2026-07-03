Mostra e la lotteria benefica al Brugnato Outlet Village, in palio le opere del collettivo The Spezziner

Associazione Culturale Res et Verba, The Spezziner e Comune di Brugnato uniscono le forze a favore della Croce azzurra e di Fondazione Telethon. Nasce così “Un pennello per la solidarietà”, un progetto che utilizza l’arte come veicolo di beneficenza e che si svilupperà in più fasi grazie alle 36 opere donate dai pittori del territorio.

La prima tappa prevede una mostra e una lotteria con in palio i quadri esposti. Hanno aderito all’iniziativa gli artisti Carlo Bacci, Alberto Barli, Roberto Braida, Alberto Carmé, Cosimo Cimino, Alessandra Cristiani, Walter Dell’Amico, Samuele Di Capua, Cristina Ferrarini, Italo Forfori, Olimpio Galimberti, Annamaria Garrizzo, Gloria Giuliano, Tiziano Giuliano, Roswit Kolla, Mauro Manco, Fabrizio Marani, Beppe Mecconi, Aurora Natale, Daniela Paita, Paola Repiccioli, Alba Rifaat, Rosanna Rotondi, Elisa Simonini, Nicol Squillaci, Federica Stricker, Nicola Sutti, Giuliano Tomaino e Bruno Zoppi. Dopo questo appuntamento, il percorso solidale proseguirà con un’asta benefica e con un terzo evento nel periodo natalizio.

I primi 12 quadri saranno esposti fino al 5 luglio presso il Brugnato 5Terre Outlet Village. Durante l’esposizione si potranno acquistare i biglietti della lotteria al costo di 5 euro, disponibili anche nei negozi di Brugnato, tramite l’Associazione Res et Verba e alla Spezia presso la libreria Ricci. L’estrazione dei tagliandi vincenti si terrà venerdì 10 luglio alle ore 21 nel Chiostro del Museo Diocesano di Brugnato.

I proventi saranno suddivisi tra la Croce Azzurra di Brugnato, attiva nell’assistenza sanitaria locale, e la sezione spezzina di Fondazione Telethon, impegnata nella ricerca contro le malattie genetiche rare.

L’iniziativa viene presentata dai promotori: “Vogliamo aiutare due importanti realtà – spiega la presidente di Res et Verba Beatrice Daneri – ma vogliamo fare anche in modo che le persone possano conoscere meglio sia Telethon che la Croce Azzurra, capire quali attività svolgono a servizio della comunità e tutta la rete di volontari che c’è dietro. Grazie alla generosità degli artisti di The Spezziner, che ci hanno “sommerso” con ben 36 opere, quella che pensavamo una iniziativa singola si è potuta trasformare in un percorso di solidarietà che punta a coinvolgere il più possibile la comunità. Voglio ringraziare loro e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto”.















The post Mostra e la lotteria benefica al Brugnato Outlet Village, in palio le opere del collettivo The Spezziner appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com