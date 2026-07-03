Musica alle Pianazze per raccontare il progetto “Carro, il Borgo di Paganini”

Si è tenuta l’altra sera, presso il circolo Arci delle Pianazze, l’anteprima del progetto con una serata musicale che ha visto protagonista un gruppo di musicisti, simpaticamente variegato per età, che ha intrattenuto un centinaio di soci con brani classici e di musica leggera contemporanea. L’esibizione è stata interrotta sul finale da una leggera pioggia, poiché gli strumenti musicali non avrebbero potuto continuare a essere utilizzati.

L’evento, voluto e organizzato da Gino Morgillo, socio del circolo delle Pianazze, ha avuto il significato di portare anche in una parte della città talvolta dimenticata la promozione che il Comune di Carro sta portando avanti da qualche tempo, nel territorio e oltre, per far conoscere sia le origini del grande musicista Niccolò Paganini sia le bellezze del territorio incontaminato dell’Alta Val di Vara, un potenziale turistico forse ancora poco conosciuto.

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