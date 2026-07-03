Oltre un milione di euro per riqualificare la Rsa Noceti di Opere Sociali a Savona

Savona. Un contributo a fondo perduto di 723.447,97 euro, a fronte di una spesa ammissibile complessiva di 1.033.497,11 euro, è stato concesso all’Asp Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona per la riqualificazione energetica della Rsa Villa Noceti, situata nella frazione Santuario. L’importo rimanente sarà assicurato con risorse proprie da Opere Sociali N.S. di Misericordia.

Il finanziamento è stato riconosciuto da Filse – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – nell’ambito del quarto bando del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027, dedicato alla promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche.

» leggi tutto su www.ivg.it