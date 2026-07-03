Rapallo: processione nelle vie della città, una folla per ammirarla

Partenza della processione dalla basilica dei Santi Gervasio e Protasio un po’ a rilento, in attesa che tutti i partecipanti prendano il loro posto; poi l’ordinato corteo che chiude i riti religiosi delle Feste di Luglio attraversa le vie del centro città e ritorna, per il primo anno, sulla copertura del torrente San Francesco. Moltissimi ad attendere il passaggio dell’Arca argentea della Madonna, del Corpo bandistico, delle Confraternite, dei loro bellissimi artistici Crocifissi, dei Massari dei Sestieri.

Ci sono le autorità civili e militari con in testa il sindaco Elisabetta Ricci, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, l’onorevole Roberto Bagnasco, i consiglieri regionali Carlo Bagnasco e Lilli Lauro, gli assessori, consiglieri comunali, rappresentanti di altri Comuni come il sindaco di Portofino Matteo Viacava o la consigliera Luisa Capurro di Recco.

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