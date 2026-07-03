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Recco, dopo il riconoscimento Coreve una giornata per celebrare il valore della raccolta differenziata

Recco, dopo il riconoscimento Coreve una giornata per celebrare il valore della raccolta differenziata

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Recco. Un premio che racconta una buona pratica, ma soprattutto un percorso condiviso. Il riconoscimento assegnato da Coreve al Comune di Recco e ad Amiu Genova nell’ambito della manifestazione nazionale “Comuni Ricicloni”, svoltasi a Roma lo scorso 2 luglio, premia l’eccellente qualità della raccolta differenziata del vetro e diventa oggi il punto di partenza per rafforzare il dialogo con cittadini e visitatori sul tema della sostenibilità ambientale.

Per trasformare questo risultato in un’occasione concreta di sensibilizzazione, sabato 4 luglio la spiaggia di Recco ospiterà una mattinata dedicata all’informazione ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti durante le giornate al mare. Un appuntamento pensato per residenti e turisti, con l’obiettivo di diffondere comportamenti semplici ma fondamentali per preservare la bellezza del territorio e la salute del mare.

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