Recco, dopo il riconoscimento Coreve una giornata per celebrare il valore della raccolta differenziata

Recco. Un premio che racconta una buona pratica, ma soprattutto un percorso condiviso. Il riconoscimento assegnato da Coreve al Comune di Recco e ad Amiu Genova nell’ambito della manifestazione nazionale “Comuni Ricicloni”, svoltasi a Roma lo scorso 2 luglio, premia l’eccellente qualità della raccolta differenziata del vetro e diventa oggi il punto di partenza per rafforzare il dialogo con cittadini e visitatori sul tema della sostenibilità ambientale.

Per trasformare questo risultato in un’occasione concreta di sensibilizzazione, sabato 4 luglio la spiaggia di Recco ospiterà una mattinata dedicata all’informazione ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti durante le giornate al mare. Un appuntamento pensato per residenti e turisti, con l’obiettivo di diffondere comportamenti semplici ma fondamentali per preservare la bellezza del territorio e la salute del mare.

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