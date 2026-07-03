Riva Trigoso: “Viabilità alternativa, Fincantieri e Arinox, ora serve chiarezza”

Da Marco Conti – Consigliere Comune di Sestri Levante I Capogruppo Fratelli d’ Italia

I cittadini di Riva chiedono risposte su manutenzioni, parcheggi, viabilità e progetti strategici ma dalla Giunta civico-trasversale solo annunci, promesse e slogan. Ringrazio dell’operato la Consulta della frazione per l’incessante lavoro di pungolo che sta svolgendo nel segnalare al Comune le tante e troppe problematiche. Dopo mesi e mesi di silenzi e rimbalzi, in piena stagione turistica hanno pensato bene di iniziare l’intervento di manutenzione del ponte.

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