Saldi, botta e risposta tra le associazioni: “Cambiare la data non risolve la crisi”

Genova. Saldi al via con un “capitale” di circa 200 euro a famiglia. Sono le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui quest’anno si spenderanno 91 euro a persona in media per gli acquisti scontati, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. A livello nazionale saranno 16,1 milioni le famiglie che acquisteranno in saldo.
Numeri che confermano il peso economico dell’appuntamento, ma che arrivano in un momento in cui il dibattito sulla tempistica dei saldi è tornato al centro dell’attenzione del comparto principalmente per la decisione di stabilire una data univoca su tutto il territorio nazionale così anticipata.