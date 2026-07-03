Salva-farmacie, Foscolo (Lega): “Battaglia vinta dalla Lega, da Regione via libera in 4 piccoli Comuni del savonese” 

Liguria. “Provvedimento salva-farmacie dei piccoli Comuni liguri, una battaglia vinta dalla Lega che si era impegnata sin dalla scorsa legislatura. Le farmacie in gestione provvisoria in 4 Comuni del Savonese sono state assegnate in via definitiva ai farmacisti che le gestiscono”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Sanità Sara Foscolo, che ha proseguito: “Infatti, nell’ambito dell’approvazione delle nuove linee guida per la revisione della pianta organica delle farmacie, Regione Liguria ha emanato un nuovo decreto che, per la provincia di Savona, prevede il conferimento della titolarità di ‘sede farmaceutica’ alla Farmacia Pennavaire nel Comune di Castelbianco, alla Farmacia San Giorgio nel Comune di Vezzi Portio, alla Farmacia Antico Borgo nel Comune di Zuccarello, alla Farmacia Merula nel Comune di Stellanello”.

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