Rassegna di teatro e spettacolo per l’infanzia “Il Flauto Magico” a Santa Margherita Ligure, 8 spettacoli, tutti i martedì nei mesi di luglio e agosto 2025, a partire da martedì 7 luglio. La rassegna è curata da Associazione Culturale Eureka con il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure. La direzione artistica affidata a Dario Apicella.
Spettacoli ad ingresso gratuito. Tutti i martedì di luglio e agosto a partire dal 7 luglio con inizio alle 21.15.
La Rassegna di Teatro per l’infanzia “Il Flauto Magico” si svolgerà nella sua sede storica del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure, La manifestazione dedicata al pubblico dei bambini e delle famiglie, giunta alla sua ventiquattresima edizione, ha fornito negli anni a turisti e residenti un’occasione culturale e di svago intelligente e garbata in termini di qualità degli spettacoli ospitati e dei temi proposti. Dal 2000, anno della prima edizione, la rassegna ha ospitato a Santa Margherita Ligure oltre centoventi spettacoli e alcune delle migliori Compagnie Teatrali del settore.
Tra gli ospiti narratori, cantastorie, burattinai, clown, maghi e artisti di strada.
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Guglielmo Caversazio (sindaco) e Alessandro De Giovanni (assessore ai servizi alla persona):
Salutiamo con piacere la venticinquesima edizione della rassegna di teatro per l’infanzia “Il Flauto Magico”, un’iniziativa che ormai ha traguardato le due generazioni e che, oggi più di ieri, appare come un tratto imprescindibile dell’estate di Santa Margherita e dello sforzo che l’amministrazione compie sia per avvicinare le nuove leve, con la leggerezza dovuta, al mondo della cultura, sia per valorizzare il magnifico Parco ideato da Emanuele Luzzati. Ai numerosi concittadini, ospiti e turisti che decideranno di rispondere favorevolmente a questa manifestazione, auguriamo di cuore buon divertimento.
Maurizio Oliveri, direttore tecnico della rassegna:
Siamo al venticinquesimo anno e sembra ieri che Gino Balestrino ed io presentammo la proposta al Comune di Santa Margherita Ligure. La durata di questo evento dimostra che l’idea era ed è ancora valida: il successo che la rassegna ha ottenuto in questi anni lo si deve al Comune e agli spettatori, grandi e piccoli, che hanno sempre partecipato con entusiasmo alle serate. Grazie a tutti e vi aspettiamo quest’estate.
Dario Apicella, direttore artistico della rassegna:
Sono particolarmente felice di presentare questa edizione della rassegna estiva di teatro e spettacolo dedicati all’infanzia. Venticinque edizioni sono tante e anche se ciò che accade oggi nel mondo ci spaventa, lasciandoci spesso senza parole, cercheremo con tenacia e garbo di offrire a tutti, piccoli e grandi, divertimento e occasioni di riflessione, risate, allegria e uno sguardo leggero e pieno di speranza verso il futuro.