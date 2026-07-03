Sesta Godano: cipolla dolce di Pignona, torna la Sagra con Fiera

da Pamela Daneri
La Cipolla Dolce di Pignona protagonista a Sesta Godano: torna la Sagra con la Fiera dell’Agricoltura
La Cipolla Dolce di Pignona, eccellenza della Val di Vara e simbolo della tradizione agricola locale, sarà la protagonista della Sagra della Cipolla Dolce di Pignona e della Fiera dell’Agricoltura, organizzata dal Comune di Sesta Godano in collaborazione con la Pro Loco di Sesta Godano e Frazioni.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi del territorio, promuovere le aziende agricole locali e offrire ai visitatori una giornata dedicata alla cultura contadina, ai sapori della tradizione e alle eccellenze della Val di Vara.
La manifestazione prenderà il via domenica 5 luglio alle 10.00 con l’apertura del mercatino agricolo e artigianale, che per tutta la giornata ospiterà produttori, artigiani e realtà del territorio.
Alle 11.30 si terrà il dibattito “I castagni in Val di Vara”, a cura dei Castagnicoltori della Val di Vara, mentre alle 12.30 aprirà lo stand gastronomico della Pro Loco di Sesta Godano e Frazioni, dove la Cipolla Dolce di Pignona sarà protagonista di numerose specialità della cucina locale.
Il pomeriggio proseguirà alle 15.30 con l’incontro “Cultura contadina”, organizzato da Buto Cultura. Alle 16.30 Simona Castelletti accompagnerà il pubblico alla scoperta della frazione di Pignona, luogo di origine della celebre cipolla, mentre l’attrice Valentina Bonati interpreterà il racconto Ritorno alle mie origini.
Alle 17.30 spazio alla tradizione culinaria con il laboratorio dedicato alla preparazione delle frittelle di Cipolla Dolce di Pignona. Alle 18.30 sarà presentato il nuovo libro di Renata Briano, blogger di GialloZafferano, con la moderazione della giornalista Laura Ivani.
Dalle 19.30 riaprirà lo stand gastronomico e, dalle 21.00, la manifestazione si concluderà con una serata danzante sulle note della Sabrina e Ikeomi Band.
La Sagra della Cipolla Dolce di Pignona e la Fiera dell’Agricoltura si confermano un appuntamento capace di unire promozione del territorio, valorizzazione delle produzioni locali e momenti di incontro, offrendo l’occasione per riscoprire le radici, i sapori e le tradizioni che rendono unica la comunità di Sesta Godano.
L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a questa giornata di festa, dedicata all’agricoltura, alla cultura e all’identità del territorio.