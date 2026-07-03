Settimane difficili per i ristoratori del centro, l’assessore Giarelli: “Più fattori in gioco. Disponibili a un incontro”

Le segnalazioni arrivate da alcuni ristoratori del centro storico trovano una prima risposta da parte dell’amministrazione. L’assessore al Commercio Alberto Giarelli interviene dopo il dibattito esploso sulla pagina Facebook di CDS, confermando la disponibilità a un confronto per approfondire le criticità emerse e valutare possibili azioni condivise.

Giarelli, richiamando le osservazioni rilanciate dagli esercenti e riportate da CDS, sottolinea come il calo registrato in questa fase non possa essere ricondotto a una sola causa. “Concordo con quanto hanno detto i ristoratori: sono diversi i fattori che possono aver fatto registrare un calo. Dopo il boom post Covid – afferma – il turismo potrebbe far segnare una stabilizzazione fisiologica e, in particolare in questo momento, ci sono condizioni internazionali per cui i turisti provenienti da alcuni Paesi al di là del Medio Oriente siano meno degli anni scorsi”.

Tra gli elementi che l’assessore inserisce nel quadro anche le condizioni climatiche eccezionali di queste settimane. Il caldo torrido, spiega, può aver inciso sulla propensione a uscire e frequentare i locali, così come la struttura stessa della domanda turistica estiva. “Un ristoratore afferma che luglio e agosto per loro sono mesi di bassa stagione perché non siamo una destinazione balneare? In questo senso anche l’aumento dei prezzi dei biglietti da e per le Cinque Terre può avere inciso”, osserva Giarelli.

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