Silenzio, dolore e tanta commozione per la Messa in ricordo di Andrea Pandimiglio

Pietra Ligure. Silenzio, dolore e tanta commozione, accompagnati da ricordi, pensieri, riflessioni… Sono stati i sentimenti voluti da amici e conoscenti che oggi pomeriggio hanno voluto ricordare con una Santa Messa Andrea Pandimiglio, il noto osteopata e fisioterapista scomparso improvvisamente nella sua abitazione di Finale Ligure.

Quanto sentito oggi nella Basilica di San Nicolò di Pietra Ligure ha rappresentato quanto espresso in questi giorni nei tantissimi messaggi e post via social dedicati alla sua persona.

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